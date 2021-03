Trotz Bedenken und steigender Corona-Zahlen: Seit Montag sind auch am Kopernikus-Gymnasium in Aalen-Wasseralfingen die Fünft- und Sechstklässler zurück. Mit Maske und Abstand und viel Freude.

Die Sechstklässler sind zurück am Kopernikus-Gymnasium Aalen-Wasseralfingen - mit Maske und einem Tisch für sich alleine. SWR Frank Polifke

Eingeschränkter Präsenzunterricht gilt seit Montag auch am Kopernikus-Gymnasium Aalen-Wasseralfingen für die Klassenstufen 5 und 6. Das bedeutet, Hygieneregeln wie Maskenpflicht und Abstandsgebot müssen beachtet werden. Eine Präsenzpflicht gibt es jedoch nicht. Die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder in die Schule gehen oder Online-Unterricht erhalten.

Maskenpflicht für Fünft- und Sechstklässler

In der Zehn-Minuten-Pause für die Fünftklässler geht es am Montagvormittag auf dem Pausenhof gesittet zu: Keine wilden Fangenspiele, der Geräuschpegel hält sich in Grenzen. Die Kinder unterhalten sich, jedes trägt seine Maske, die meisten medizinische. Obwohl auch Alltagsmasken erlaubt sind. Mulmig ist keinem, sie fühlen sich sicher, erzählen die Mädchen und Jungen.

Halbierte Klassen und ein Tisch für jedes Kind

Eines sieht man allen an: Sie freuen sich, wieder in der Schule und unter anderen Kindern zu sein. Obwohl sich doch einiges verändert hat. In den Klassenzimmern stehen die Tische weit auseinander und an jedem sitzt nur ein Schüler. Tuscheln und Zettelchen wandern lassen - Fehlanzeige. Die Klassen wurden auch halbiert: Der eine Teil hat Unterricht, der andere wird in einem anderen Klassenzimmer beaufsichtigt.

Probleme für Lehrer: Unterricht in der Schule und zu Hause

Räumlich ist das kein Problem, schließlich sind ja außer den Abschlussklassen nur die Fünft- und Sechstklässler da. Probleme macht die Öffnung der Schulen trotzdem genug, erzählt Musik- und Mathematiklehrer Alexander Rube. Denn die Lehrer müssten Klassen zu Hause und Klassen in der Schule unterrichten, in denen einzelne Schülerinnen und Schüler auch zu Hause Online-Unterricht hätten - "für die haben wir eigentlich gar keine Zeit." Zu kurz kommt dem Lehrer und Personalrat auch die Frage der Sicherheit - "entweder es ist sicher genug in der Schule oder nicht."

Rektor Weiler hätte Schulöffnung nach den Osterferien bevorzugt

Sein Chef teilt die Bedenken. Rektor Michael Weiler ist am Montag mit einem leicht mulmigen Gefühl in die Schule gekommen. "Mir wäre es fast lieber gewesen, wir hätten mit der Schulöffnung noch bis zur Zeit nach den Osterferien gewartet, wenn die Entwicklung der Pandemie etwa klarer absehbar gewesen wäre."

Schnelltests bislang nur empfohlen

Schnelltests für Schüler und Lehrkräfte sind bisher nicht vorgeschrieben, lediglich empfohlen. Von den Fünftklässlern auf dem Schulhof hatte sich lediglich ein Junge testen lassen. Rektor Michael Weiler hofft, dass durch die neuen Selbsttests die Bereitschaft von Eltern und Kindern bald schon deutlich zunimmt.