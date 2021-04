Nach den Osterferien gilt im Kreis Neu-Ulm an Schulen eine Corona-Testpflicht. In Ulm hingegen wird noch freiwillig getestet. Erst ab dem 19. April soll eine Testpflicht kommen - jedoch mit Einschränkung.

Schülerinnen und Schüler müssen sich in Neu-Ulm selbst testen (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums soll es dann eine indirekte Testpflicht geben. Das heißt Kinder und Jugendliche, die in einem Kreis mit einer Inzidenz über 100 zur Schule gehen, müssen sich zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus testen. In Ulm wäre das aktuell der Fall - denn dort liegt die Inzidenz über 100.

Ohne Test keine Teilnahme am Unterricht

Im Kreis Neu-Ulm gilt die Testpflicht laut Landratsamt auch bei einer niedrigeren Inzidenz. Eine Teilnahme am Unterricht sei dort nur mit einem negativen Testergebnis möglich. Die Schulpflicht bleibe dann zwar bestehen, jedoch könne der Schüler oder die Schülerin nur digital am Unterricht teilnehmen. Sobald die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm über 100 liegt, werde drei Mal pro Woche getestet.

Insgesamt stehen laut Landratsamt den Schulen im Kreis Neu-Ulm 144.000 Selbsttests zur Verfügung. Eine weitere Testmöglichkeit soll es auch in Apotheken und im Testzentrum Weißenhorn geben. "Die einfachste Möglichkeit ist es, den Selbsttest in der Schule mitzumachen. Der dürfte auch der angenehmste sein", sagt der stellvertretende Landrat Franz-Clemens Brechtel (CSU).

Ulm und Heidenheim warten auf Selbsttests

In Ulm und Heidenheim wird noch auf die zusätzlichen Selbsttest-Kits gewartet. "Wann die Tests eintreffen, konnte uns das Sozialministerium noch nicht sagen", sagte der Fachbereichsleiter Bildung und Soziales der Stadt Ulm, Gerhard Semler.

Auch in Heidenheim seien noch keine Tests eingetroffen, so der Heidenheimer Schulleiter an der Gemeinschaftsschule am Brenzpark, Werner Weber. Er greife daher auf die bereitgestellten Tests für Lehrkräfte zurück. Kommende Woche habe er Tests für 40 Schülerinnen und Schüler. Das reiche für diese Woche, das liege aber daran, dass Distanzunterricht stattfinde.

Kritik an Umsetzung der Teststrategie

Weber kritisiert die Umsetzung der Teststrategie. Er habe vergangene Woche das Testen mit Grundschulkindern geprobt. "Es ist nicht vorstellbar, wie es ohne externe Unterstützung funktionieren soll", sagte Weber.

Einige Eltern der Kinder seien noch verunsichert, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Ulmer Gesamtelternbeirats, Stefanie Stollmaier: "Die Angst der Eltern ist es, dass die Kinder stigmatisiert sind, wenn sie positiv getestet und nach Hause geschickt werden."

Tests an Schule in Buch

Auf der bayerischen Seite gibt es bereits Erfahrungswerte vom Testen an Schulen. In der Gemeinde Buch (Kreis Neu-Ulm) wurde vor den Osterferien an der Grund- und Mittelschule getestet. Schulleiter Henry Lang beobachtet vor allem Skepsis bei einigen Eltern. Die Schülerinnen und Schüler hingegen fänden das Testen "spannend". Schmerzen haben die Kinder dabei außerdem auch nicht, sagt er.

"Der eine hat gesagt, er spürt überhaupt nichts, der andere musste dann heftig niesen und der andere hat gelacht." Henry Lang, Schulleiter

Einen positiven Fall habe es aber bei den Tests in Buch nicht gegeben. Sobald ein Kind infiziert sei, werde es isoliert, sagt der Neu-Ulmer Schulamtsdirektor Ansgar Batzner. Die Eltern würden informiert und es müsse ein PCR-Test gemacht werden. "Erst wenn dieser positiv ist, gilt das als positiver Covid-19-Fall", sagt Batzner.