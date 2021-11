Schulen brauchen mehr Sozialarbeit

An vielen Schulen gibt es einen großen Bedarf an Sozialarbeit. Entsprechende Rückmeldungen aus Schulen im Kreis Neu-Ulm waren am Dienstag Thema im Jugendhilfeausschuss des Kreistags. Demnach beobachten viele Schulen im Kreis Neu-Ulm bei ihren Schülerinnen und Schülern Defizite im sozialen Miteinander. Die Frustrationsgrenze bei zahlreichen Kindern und Jugendlichen sei gering, so die Beobachtung. Einigen falle es schwer, sich wieder an die Tagesstruktur anzupassen, heißt es weiter. Wegen fehlender Kontaktmöglichkeiten in der Pandemie hätten viele Kinder nicht die Möglichkeit gehabt, soziales Miteinander und Strategien zur Konfliktbewältigung zu entwickeln. Ohne den Einsatz von zusätzlichen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern seien die Probleme kaum zu bewältigen, so ein Sprecher des Landratsamtes.