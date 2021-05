Die Schulen im Alb-Donau-Kreis können ab Montag wieder den Wechselunterricht aufnehmen, Kitas wieder in den Regelbetrieb übergehen. Im Ostalbkreis soll noch heute entschieden werden.

Im Alb-Donau-Kreis ist kommende Woche wieder Wechselunterricht möglich. Der Ostalbkreis will noch heute entschieden. (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

Der 7-Tage-Inzidenzwert im Alb-Donau-Kreis liegt seit fünf Tagen stabil unter 165 je 100.000 Einwohner. Daher seien die Öffnungen möglich, teilte das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises am Samstagvormittag mit. Kitas dürfen wieder in den Normalbetrieb, Schulen können Wechselunterricht anbieten; ihnen wird landesweit eine Übergansgfrist von drei Tagen gewährt, um den Wechselunterricht zu organsieren. Ab Donnerstag herrscht im Alb-Donau-Kreis dann Pflicht für Wechselunterricht - ab Samstag sind Pfingstferien.

Entscheidung im Ostalbkreis steht noch aus

Die Entscheidung im Ostalbkreis war ebenfalls für Samstag angekündigt, steht aber zur Stunde noch aus. Grundsätzlich lautet die Regel: liegt der Inzidenzwert innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner fünf Tage in Folge unter der 165-Marke, sind Öffnungen möglich.

Schulen entscheiden individuell

Einheitlich verläuft die Rückkehr zum Wechselunterricht in den einzelnen Schulen allerdings nicht. Nach Angaben einer Sprecherin des Alb-Donau-Kreises entscheiden die Schulen individuell, wann genau sie wieder öffnen.

Das heißt: Schülerinnen und Schüler müssen sich individuell bei ihrer Schule informieren, ob es denn tatsächlich am Montag wieder losgeht. Das Joachim-Hahn-Gymnasium in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) rechnet zumindest damit, am Montag den Wechselunterricht wieder aufzunehmen. Das schreibt Schulleiterin Heidrun Fleischer auf der Webseite der Schule.

Kein Präsenzunterricht in Ulm vor Pfingstferien

In der Stadt Ulm wird es laut Stadtverwaltung vor den Pfingstferien keinen Präsenzunterricht mehr geben. Dort liegt die Inzidenz seit Anfang der Woche konstant über 200. Die frühzeitige Entscheidung soll den Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern Planungssicherheit geben.

In Bayern lässt der Wechselunterricht an den weiterführenden Schulen ebenfalls noch auf sich warten. Der Kreis Dillingen liegt zwar schon seit einigen Tagen unter der 165-Marke. Es gelten jedoch andere Regeln als in Baden-Württemberg. Laut bayerischem Kultusministerium ist Wechselunterricht an weiterführenden Schulen erst ab einer Inzidenz unter 100 möglich. Ab dem 7. Juni soll dann die Bundesnotbremse in den Schulen greifen. Nach den Pfingstferien könnte es dann Wechselunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen geben.