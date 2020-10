Corona hat auch die Schulen wieder im Griff. Neue Fälle werden aus Ulm, Aalen und Schwäbisch Gmünd gemeldet. Das stellt die Behörden vor große Herausforderungen.

Ein zunehmendes Problem für die Gesundheitsämter stellt, wie bereits zu Beginn der Pandemie, die Nachverfolgung gefährdeter Kontaktpersonen dar. Noch könnten die Fälle im Ostalbkreis nachverfolgt werden, wenn auch unter großem personellen Aufwand, so das Landratsamt.

Viele Schüler und Lehrer betroffen

Aktuell gibt es Corona-Infektionen etwa am Aalener Berufsschulzentrum, am Parler-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd sowie an der Uhlandschule im Stadtteil Bettringen.

Unterricht im Klassenzimmer - in Corona-Zeiten oft nicht mehr möglich.

In Ulm ist das Humboldt-Gymnasium derzeit besonders stark betroffen: Dort sind nach Angaben des Staatlichen Schulamtes nach einem Corona-Fall weit mehr als 100 Schüler und viele Lehrer in Quarantäne.



Ämter müssen aushelfen

Die Kontaktverfolgung sei sehr aufwändig, so Ulms Schulamtsleiter Gerhard Semler. Aus allen städtischen Ämtern würden deshalb Mitarbeiter abgezogen, um das Gesundheitsamt und die Bürgerdienste dabei zu unterstützen.

Kurz vor Beginn der Herbstferien in Baden-Württemberg und Bayern haben am Mittwoch Bund und Länder zum Verzicht auf Reisen aus Corona-Hotspots aufgerufen.

Probleme auch an Krankenhäusern

Die steigende Zahl von Corona-Infizierten macht auch Krankenhäusern Probleme. Im Landkreis Neu-Ulm wurden deshalb die Besuchsregelungen in den Stiftungskrankenhäusern Weißenhorn, Illertissen und Neu-Ulm verschärft.