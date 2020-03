Die Schulen im Ostalbkreis schließen wegen der Corona-Pandemie teilweise schon einen Tag früher als geplant. Wie das Landratsamt am Samstag mitteilte, sind die Schulen in Trägerschaft des Landkreises schon ab Montag geschlossen. Das sind die Beruflichen Schulzentren in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd sowie Sonderschulen im Landkreis. Den Schulen in kommunaler Trägerschaft steht es offen, ebenfalls ab Montag zu schließen. Voraussetzung sei, dass Sie ihre Schüler mit ausreichend Lernmaterialien versorgt haben. Die Sonderregelung gilt laut Landratsamt nur für den Ostalbkreis, weil dort vergangenes Wochenende viele Menschen an Skiausfahrten nach Ischgl teilgenommen hatten. Einige davon haben sich mit dem Coronavirus infiziert.