In der Stadt und dem Landkreis Neu-Ulm sind drei Schulkinder und ein Kindergartenkind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Landratsamt informierte am Montagnachmittag über die Fälle.

98 Kontaktpersonen sind wegen der Corona-Infektionen an den Schulen und dem Kindergarten im Kreis Neu-Ulm in Quarantäne geschickt worden, darunter die jeweiligen Schulgruppen der betroffenen Kinder. Nach Angaben des Landratsamtes gibt es an der Weststadtschule in Neu-Ulm zwei positive Fälle sowie weitere an der Grundschule in Senden-Ay und in einem Kindergarten in Vöhringen.

Erste Testergebnisse weiterer Schüler negativ

Im Zusammenhang mit den zwei infizierten Schülern der Weststadtschule in Neu-Ulm gab das Landratsamt Entwarnung: Die Tests hätten ergeben, dass sich kein weiteres Kind mit dem Virus angesteckt habe. Die jeweiligen Schulgruppen und auch die betroffene Hortgruppe sind aber weiter in Quarantäne. Das gilt auch für die Gruppe einer positiv getesteten Viertklässlerin aus Senden und eines Kindergartenkindes aus Vöhringen. Hier liegen die Testergebnisse noch nicht vor.

Auch Schulen in anderen Landkreisen betroffen



Die Grundschule in Göppingen ist wegen des Coronavirus bis einschließlich Mittwoch geschlossen worden. Zuvor war das Virus bei einem Kind festgestellt worden. Auch an anderen Schulen im Kreis gab es positive Testergebnisse.