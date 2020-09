Die Schulämter in der Region ziehen eine erste positive Bilanz der so genannten Lernbrücken. Der Nachhilfeunterricht in den Sommerferien hatte Anfang der Woche begonnen. In Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Biberach nutzen rund 3.200 Schüler bis zur zehnten Klasse das Angebot, verpassten Stoff nachzuholen. Ein paar Schüler hätten den früheren Schulstart schlichtweg verschlafen, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Tübingen, insgesamt sei man jedoch zufrieden damit, wie es läuft. Sehr gut sei man auch im Ostalbkreis und im Kreis Heidenheim in die Lernbrücken gestartet, sagte der Leiter des zuständigen Schulamtes Göppingen, er sei anfänglich sehr skeptisch gewesen, da die Organisation der Lernbrücken viel Kraft abverlangt hätte. Man habe jedoch allen dafür vorgesehenen Schülerinnen und Schüler mit coronabedingten Lernrückständen einen Platz in einer Lerngruppe anbieten können, meist an der eigenen Schule mit dort tätigen Lehrerinnen.