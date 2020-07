Grundschülerinnen und Grundschüler sind am Montag nach Monaten coronabedingter Pause auch in Ulm erstmals wieder in ihren Klassenzimmern gewesen. Die Freude über das Wiedersehen war bei vielen groß.

So viel Anstand muss jetzt nicht mehr sein: Seit Montag dürfen Grundschüler auch wieder nebeneinander sitzen. (Sujetbild) dpa Bildfunk Picture Alliance Die Überraschung für die Mädchen und Jungen der Adalbert-Stifter-Grundschule in Ulm ist groß: Denn die Viertklässler dürfen wieder nebeneinander sitzen. Ihre Lehrerin hat entschieden, wer neben wem sitzen soll und entsprechende Tischkärtchen verteilt. Viele Kinder haben sich seit Wochen nicht gesehen. Corona hatte plötzlich den Schulalltag außer Kraft gesetzt. Regeln für Unterrichtsbeginn und Pausen Die Ulmer Adalbert-Stifter-Grundschule hat, wie andere Grundschulen im Land auch, vieles für die Wiederaufnahme des Unterrichts anders regeln müssen: So beginnt der Unterricht für die Klassen zeitversetzt. Unterrichtsschwerpunkte sollen Deutsch, Mathematik und Sachkunde sein, Sport und Musik gibt es in diesem Schuljahr nicht mehr. Abstandsregeln für Schüler gibt es zwar nicht, Lehrerinnen und Lehrer sollen den Abstand von 1,5 Metern aber untereinander einhalten. Zudem sollen sich die einzelnen Klassen nicht begegnen. Die Viertklässler an der Ulmer Grundschule sind am Montag um 8:10 Uhr zum Unterricht gekommen, andere Klassen zu einem anderen Zeitpunkt. So soll verhindert werden, dass im engen Treppenhaus zu viele Schülerinnen und Schüler aufeinander treffen. Außerdem weisen Pfeile den Weg. Auch die Pausen finden für die Klassen zu unterschiedlichen Zeiten statt. So sind nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf dem Pausenhof.