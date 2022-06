Erst das Coronavirus, nun steigende Lebensmittelpreise – immer mehr Menschen geraten finanziell in Bedrängnis. Die Schuldnerberatung der Diakonie in Ulm spürt die Not: 500 Ratsuchende waren es 2021.

Auch in diesem Jahr wird es immer wieder knapp mit Beratungsplätzen, erzählt Elke Toth, Abteilungsleiterin bei der Diakonischen Bezirksstelle in Ulm. Derzeit gibt es eine Warteliste für Menschen, die Hilfe brauchen wegen Schulden, die sie nicht mehr bewältigen können. Es kommen meist Privatleute zu den Schuldnerberatern, aber auch Soloselbständige.

Beraterin Petra Maurer (links) und ihre Chefin Elke Toth vom Evangelischen Diakonieverband Ulm/Alb-Donau. Pressestelle Diakonie Ulm

Die Gründe für viele Schulden sind vielfältig: Meist hatten die Hilfesuchenden ohnehin wenig zum Leben, mussten jeden Euro umdrehen. Eine Schuldenfalle sei dann das Bezahlen auf Raten, erklärt Schuldnerberaterin Petra Maurer. Man überschätze sich finanziell schnell, schließe mehrere Verträge ab und stelle zu spät fest, dass es zu viel wird.

"Das geht dann bei zwei, drei Ratenverträgen gut. Und beim vierten stelle ich auf einmal fest, oh, jetzt wird es insgesamt zu viel."

Ein anderer Grund: Es gibt viele prekäre Arbeitsverhältnisse, so die Beraterin. In der Zeitarbeit beispielsweise könne der Job schnell wegfallen, dann fehle gleich ein ganzes Gehalt. In der Coronapandemie fielen darüber hinaus Minijobs weg. Es gebe viel zu viele Familien, bei denen das Einkommen und die Ausgaben so Spitz auf Knopf genäht sind, dass es keinen Spielraum mehr gebe, so Petra Maurer.

Die Anlaufstelle der Diakonie in Ulm. SWR Maren Haring

Ein Drittel ihrer Beratungen machen die Soloselbständigen aus, so Maurer, und die Zahl steigt derzeit. Hier seien es meist die Steuerschulden, die die Hilfesuchenden drücken. Einer dieser Klienten, er möchte anonym bleiben, erzählt: Vor wenigen Jahren habe er sich als Gastronom selbständig gemacht.

Er habe viel investiert, ein halbes Jahr läuft es auch gut. Doch es kommt zum Streit mit dem Verpächter, auch deswegen seien immer weniger Gäste gekommen, am Ende ist er allein, als Wirt, Kellner und Koch. Er spricht von Schulden von um die 80.000 Euro - und zieht die Notbremse, sucht Hilfe.

"Es kam dann zu einem Punkt, wo ich das auch seelisch nicht mehr gepackt habe. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Das ist wie eine ganz starke Depression."

Bei der ersten Kontaktaufnahme geht es zunächst nicht um die Schulden, sagt Petra Maurer. Sie schaut erst, ob die Miete bezahlt werden kann und der Strom, ob also die Existenz gesichert ist. Ob es Möglichkeiten oder Ansprüche auf finanzielle Unterstützung gibt. Erst dann ergebe es Sinn, nach den Schulden zu schauen.

Viele ihrer Klienten hatten schon jahrelang Schulden, bevor sie Hilfe suchen, sagt Petra Maurer. Sie können immer wieder Raten zahlen und kommen durch bis zu einem Moment, wo eine Krankheit oder der Jobverlust das Gerüst zusammenbrechen lässt. Meist steht dann schon der Pfändungsbescheid ins Haus und die Schuldnerberaterin muss zunächst schauen, wie sie akut helfen kann.

"Unser Ziel ist auch immer die Nachhaltigkeit, dass heißt, wenn unsere Beratung endet, sollen die Menschen in der Lage sein, ihre finanzielle Situation selbst im Griff zu haben."

Manche Hilfesuchende brauchen nur eine einzige Beratung, andere benötigen etwas mehr Unterstützung beim Sortieren von Forderungen, beim Umgang mit Gläubigern. Viele öffnen gar nicht ihre Post, sagt die Beraterin, es gehe also darum, sich zunächst über die genaue Situation ein Bild zu verschaffen. Mit einigen der Schuldnerinnen und Schuldern geht es dann in Richtung Privatinsolvenz, die offiziell Verbraucherinsolvenz heißt.

Die Verbraucherinsolvenz hat einen ganz genauen Ablauf: Zunächst muss zusammen mit einer offiziellen Stelle wie einem Anwalt oder einer Schuldnerberatung ein außergerichtlicher Einigungsversuch mit den Gläubigern stattfinden. Scheitert der, geht es vor Gericht weiter. Auch dort versucht man es erst mit einer gütlichen Einigung zwischen Schuldner und Gläubigern. Scheitert dieses Verfahren, können eine Insolvenz und die Restschuldbefreiung beantragt werden.

Die Verbraucherinsolvenz Das Verbraucherinsolvenzverfahren soll es Privatleuten und ehemaligen Selbständigen ermöglichen, sich von ihren Schulden zu befreien. Zunächst müssen die Schulderinnen oder Schuldner versuchen, sich außergerichtlich mit den Gläubigern zu einigen. Dieser Versuch muss von einer Stelle wie der Schuldnerberatung bestätigt werden. Scheitert der Versuch, geht es vor Gericht weiter: Auch hier wird zunächst noch eine gütliche Einigung angestrebt. Scheitert auch das, folgt das eigentliche Insolvenzverfahren. Gelingt es auch hier nicht, die Schulden zu begleichen, kann als letztes der Antrag auf eine Restschuldbefreiung gestellt werden. Hier gilt, dass der Schuldner oder die Schuldnerin den pfändbaren Teil des Einkommens zur Tilgung der Schulden hergibt und erkennen lässt, dass ein Interesse an der Rückzahlung der Schulden besteht. Es ist die sogenannte Wohlverhaltensperiode, deren Zeitraum auf drei Jahre verkürzt wurde. Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Das Gerichtsverfahren kann Wochen oder Monate, manchmal auch länger dauern. Drei Jahre braucht es dann für die Restschuldbefreiung. Dort muss der Schuldner zeigen, dass er Geld zurückzahlen will. Der ehemalige Gastronom sagt, er hat alles dafür getan, dass es klappt. Er arbeite inzwischen wieder in seinem alten Beruf, hat eine Anstellung. Seine Eltern seien Gastronomen gewesen, er habe sich ausgekannt. Sich einfach so selbständig zu machen, davon rät er lebhaft ab.

„Ich will niemandem den Traum zerstören, aber die Selbstständigkeit ist kein Spiel. Ich höre sehr oft auch im Bekanntenkreis „Ah, mein Traum ist, dass ich mal eine Sportsbar habe“ – mach nur langsam, ich sag’s Dir. Träume sind Träume.“

Nicht jede Verbraucherinsolvenz muss gelingen, sagt Beraterin Petra Maurer, nicht immer gelingt die Hilfe. Es gebe beispielsweise Schulden, wie die aus Strafverfahren, die können nicht im Zuge der Restschuldbefreiung aufgelöst werden, die bleiben. Manche Klientinnen und Klienten machen auch während der Verfahrens schon neue Schulden.

Insgesamt wünscht sie sich, dass man weniger leicht Schulden machen kann. Es sei zu einfach, auf Pump zu leben. Es fehle an Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und es fehle an Bildung darüber, wie teuer das Leben ist. So wäre es schön, wenn schon Schülerinnen und Schüler das Wichtigste über Mietverträge und Kreditverträge lernen würden.

"Es ist wirtschaftlich gewollt und zum Teil gesellschaftlich akzeptiert, dass die Menschen auf Pump leben. Ich würde mir wünschen, wenn das stärker kontrolliert würde."

Die Diakonie nimmt zehn Menschen auf die Warteliste. Ist die Liste voll, werden die Anrufer gebeten, sich noch mal zu melden, denn ansonsten könnte das Warten zu lange dauern, erläutert Elke Toth von der Diakonie. Was aber zunächst bei jedem Anrufer passiert: Es wird geschaut, wie dringend sein oder ihr Anliegen ist. Ist schnelles Handeln gefragt, weil brisante, existenzielle Schulden drängen, beispielsweise das Konto gepfändet wird, dann helfen die Berater sofort.