Essingen: Verdacht einer illegalen Schule wird untersucht

Schulamt Göppingen und Regierungspräsidium prüfen, ob in Essingen (Ostalbkreis) illegal eine sogenannte Freilerner-Schule eingerichtet wurde. Sie soll sich auf einem ehemaligen Bauernhof befinden.

Der Verein "Junge Freilandmenschen e.V." soll laut “Südwest Presse” hinter der Zusammenkunft von schulpflichtigen Kindern auf dem Hof stehen. Die Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. "Junge Freilandmenschen" ist auch auf einem Schild am Hof zu lesen. Es ist ein Verein, der laut zuständigem Schulamt in Göppingen bisher nicht eingetragen ist.

Auf dem Hof im Teilort Hermannsfeld sollen immer wieder Kinder im schulpflichtigen Alter um die Mittagszeit von Eltern abgeholt worden sein. SWR Frank Polifke

Hof gehört einer Lehrerin

Unter einem Scheunendach stehen Tafel und Schulbänke. Der Hof gehört einer ehemaligen Lehrerin, die laut dem Zeitungsbericht der Corona-Querdenker-Szene nahe stehen soll. Von dort sollen demnach Kinder im schulpflichtigen Alter um die Mittagszeit von Eltern abgeholt worden sein.

Auf dem Eingangsschild des Hofes ein Schild mit der Aufschrift "Junge Freilandmenschen ev.". Der Verein ist laut Behörde nicht eingetragen. SWR Frank Polifke

Schulamt Göppingen: “Wir werden den Fall genau prüfen”

Das zuständige Schulamt Göppingen beschäftigt sich derzeit mit den Hintergründen des Falls. So wolle man zunächst prüfen, was genau auf dem Hof geschieht. “Zudem werden wir schauen, ob in der Umgegend Schulkinder unerlaubt dem Unterricht ferngeblieben sind”, sagte Elke Wekkard, stellvertretende Amtsleiterin, dem SWR.

Da es jedoch in Einzelfällen möglich ist, dass Eltern ihre Kinder gegen Attest von der Präsenzpflicht in der Schule befreien lassen, sei es mitunter schwierig nachzuweisen, wann eine Schulpflicht verletzt worden sei. Zudem sei der Hof in privater Hand, “da bleibt uns wenig Spielraum”, so Wekkard weiter.

Gemeinde Essingen: “Wir haben bisher nichts davon gewusst”

Regelrecht überrascht vom Verdacht einer illlegalen Schule auf dem ehemaligen Bauernhof in seiner Gemeinde, zeigt sich Wolfgang Hofer, Bürgermeister von Essingen. Er sei erst durch die Medien auf die Sache aufmerksam geworden. Der Hof sei bisher "unauffällig gewesen und seit über 20 Jahren in privater Hand einer Lehrerin."

"Wir haben bisher nichts davon gewusst. Aber wir werden der Sache auf jeden Fall nachgehen."

Faktenlage schaffen

Die einstige Lehrerin aus Essingen ist laut Zeitungsbericht die Vereinsvorsitzende der “Jungen Freilandmenschen”, die Teil eines “Bildungsprojekts” seien, das das selbstbestimmte Lernen genauer untersuche. “Davon ist uns nichts bekannt”, so Hofer gegenüber dem SWR. Man wolle daher versuchen, zunächst mit der Frau ins Gespräch zu kommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Inzwischen ist auch das Regierungspräsidium Stuttgart eingeschaltet.