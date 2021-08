per Mail teilen

Mit dem Fassanstich beginnt am Samstagnachmittag das Biberacher Schützenfest. Es wurde um einen Tag verkürzt und das Programm Corona-bedingt deutlich "abgespeckt". 750 Sitzplätze hat der Biergarten auf dem Biberacher Gigelberg, geöffnet ist er bis Null Uhr. Abgesagt sind die großen Veranstaltungen wie Umzüge, das Schützentheater, der Tanz auf dem Marktplatz und die Heimatstunde. Dafür gibt es im Stadion vier Mal ein "Best of" des Schützenfestes: Trommler- und Tanzgruppen treten auf. Außerdem gibt es diverse Fahrgeschäfte und Süßigkeitenstände verteilt im Stadtgebiet.