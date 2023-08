In Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Jugendliche nach Schüssen mit Schreckschusswaffen festgenommen worden. Sie hatten laut Polizei drei junge Leute überfallen, als Zeugen eingriffen.

Zwei 13 und 15 Jahre alte Jugendliche haben laut Polizei am Dienstagabend am Bahnhof in Laichingen mit Schreckschusswaffen um sich geschossen. Zeugen riefen die Einsatzkräfte. Die Jugendlichen flohen zunächst in Richtung Innenstadt, wurden dann aber gefasst.

Den Beiden wird vorgeworfen, am Bahnhof zunächst drei andere Jugendliche angegriffen zu haben. Laut Polizei versuchten die Tatverdächtigen zunächst, der Gruppe eine Tasche zu entreißen, stahlen ihnen dann eine Mütze und schlugen auf sie ein. Als Passanten eingreifen wollten, hätten der 13-Jährige und der 15-jährige Mittäter Schreckschusswaffen aus dem Hosenbund gezogen und mehrmals in die Luft geschossen.

Ermittlungen nach Schüssen führt das "Haus des Jugendrechts"

Die Polizei konnte die Jugendlichen fassen, Mitarbeiter des "Hauses des Jugendrechts" haben demnach die Ermittlungen in den Fall übernommen. Beide Tatverdächtige wurden gestern ihren Eltern übergeben.