Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Heidenheim mehrere Schüsse abgegeben und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Möglicherweise wurde mit einer Schreckschusspistole aus einem dunklen Auto heraus geschossen, so die Polizei. Sie stellte mehrere Hülsen in der Giengener Straße sicher.