In Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) hat ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag Passanten mit einer Schreckschusspistole bedroht und dreimal in die Luft geschossen. Die beiden Fußgänger hatten den 22-Jährigen und einen weiteren Autofahrer angehalten, weil sie ihrer Meinung nach zu schnell unterwegs waren. Im Verlauf des Streites schoss der junge Mann mit der schwarzen Schreckschusspistole, beide Autos fuhren davon. Die Polizei ermittelte den 22-Jährigen und beschlagnahmte die Waffe.