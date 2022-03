per Mail teilen

Unbekannte haben in Dillingen auf einen Hühnerstall geschossen und dabei einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Hühner wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Besitzer des mobilen Hühnerstalls an einer Straße im Stadtteil Donaualtheim hatte die Einschusslöcher am Montag entdeckt. Sie stammen vermutlich von einem Luftgewehr.