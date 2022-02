In Heidenheim, Herbrechtingen und in Bolheim haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag mit Stahlkugeln auf Scheiben von Bushaltestellen geschossen. Laut Polizei wurden ingesamt wurden insgesamt 13 Bushaltestellen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. In einem Fall wurde ein Zeuge durch den lauten Knall aufgeschreckt und sah noch ein Auto davonfahren. Die Polizei sucht weitere Zeugen.