Am frühen Freitagmorgen hat ein Unbekannter auf das Landratsamt des Alb-Donau Kreises in Ulm geschossen. Verletzt wurde dabei niemand, die Behörde war zu der Zeit noch geschlossen.

An einem Fenster im Erdgeschoss des Landratsamtes in der Nähe des Ulmer Bahnhofs gibt es zwei Einschussstellen. Auf das Glas ist offenbar von einem vorbeiführenden Fußweg geschossen worden. Nach Polizeiangaben fielen die Schüsse am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr. Im Gebäude entstand geringer Sachschaden. Die Behörde war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet, es waren auch keine Beschäftigten vor Ort. Den ganzen Vormittag war die Spurensicherung am Tatort. Er war durch Polizeibänder abgesperrt.

Schüsse auf das Landratsamt in Ulm: Die Spurensicherung hat die Einschussstellen mit Stäben markiert. SWR Jürgen Klotz

Bislang kaum Informationen zu den Schüssen in Ulm

Die Polizei teilt nicht mit, ob der Täter vor Ort beobachtet oder gesehen wurde. Offen ist auch, mit welcher Art von Waffe auf das Gebäude geschossen wurde. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei noch nicht. Sie wertet die Spuren aus.

Landrat Scheffold: Ein Schock für alle im Landratsamt

Landrat Heiner Scheffold hat den Vorfall in einer schriftlichen Stellungnahme verurteilt. Alle im Landratsamt seien geschockt, so Scheffold. Es sei völlig inakzeptabel, dass sich verbale und tätliche Anfeindungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staatlichen Behörden häuften.

Dies sei eine bedrohliche Entwicklung für die Gesellschaft, so Heiner Scheffold. Schüsse aus einer Waffe seien eine neue Qualität der Aggression, die mit aller Härte verfolgt und bestraft werden müssten.