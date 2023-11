In einer Schule in Mutlangen ist ein 14-jähriger Schüler zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Hinter der Schlägerei steckt offenbar ein Jugendphänomen: "Geburtstagsschläge".

Zwei Jugendliche sollen nach Polizeiangaben einen 14-jährigen Mitschüler in einer Schule in Mutlangen (Ostalbkreis) so sehr zusammengeschlagen haben, dass dieser schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden musste.

Streit um "Geburtstagsschläge" eskaliert

Eine Lappalie soll nach SWR-Informationen Auslöser der Schlägerei gewesen sein: Ein Streit um so genannte "Geburtstagsschläge" - ein Jugendphänomen aus dem Internet. Ein Geburtstagskind wird pro Lebensjahr mit einem Schlag traktiert.

In einer Schule in Mutlangen ist ein 14-jähriger Schüler zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. (Symbolbild) IMAGO IMAGO / Gerhard Leber (Symbolbild)

Laut Polizeimitteilung vom Freitag war am Mittwoch in der Mensa der Mutlanger Schule der Streit darüber eskaliert. Das 14-jährige Opfer wurde von Mitschülern im Alter von 14 und 16 Jahren niedergeprügelt und auch am Boden noch geschlagen.

Jugendlicher muss notoperiert werden

Erst als zwei Lehrerinnen dazwischen gingen, hörten sie auf. Der Jugendliche erlitt so schwere innere Verletzungen, dass er notoperiert werden musste. Die Kriminalpolizei in Aalen ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.