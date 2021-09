Hunderte Schülerinnen und Schüler aus Ulm müssen nach den Sommerferien für mindestens vier Wochen umziehen. Der Grund: Teile des Kepler- und des Humboldt-Gymnasiums müssen dringend saniert werden. Kurz vor den Sommerferien tauchten in den beiden Schulen, die sich in einem Gebäudekomplex befinden, plötzlich Risse in den Wänden auf. Verursacht vermutlich durch die starken Regenfälle, die das Grundwasser steigen ließen und die Fundamente beschädigten. Das muss sofort saniert werden, so das Ergebnis einer statischen Untersuchung. Kosten: rund 300.000 Euro. Für 650 der 1.500 Schülerinnen und Schüler wird der Unterricht für Wochen oder gar Monate deswegen unter anderem im Gebäude der ehemaligen Hochschule für Kommunikation an der Donau in Ulm stattfinden.