Laichinger Schüler holen Preis bei Bundesfinale von "Jugend forscht"

Zum Bundessieger hat es nicht gereicht - aber immerhin zum zweiten Platz im Fachgebiet Arbeitswelt: Drei Schüler aus Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind am Sonntag für ihre Ferkel-Fütter-Maschine ausgezeichnet worden.

Für Louis Heinrich (15), Luca Mangold (17) und Max Frank (13) von der Anne-Frank-Realschule in Laichingen war der Ausflug zum Bundesfinale von "Jugend forscht" in Hamburg erfolgreich. Genau genommen haben sie sogar zwei Preise eingeheimst. Den 2. Preis im Fachgebiet Arbeitswelt, dotiert mit 2.000 Euro, und den Preis der Friedrichs-Stiftung, dotiert mit 1.500 Euro.

Auszeihnung für "Kleine Ferkelei"

Die jungen Männer wurden für ihre "Kleine Ferkelei" ausgezeichnet, eine Anlage für die Ferkel-Fütterung. Mit dieser Anlage hatten die jungen Tüftler schon den Landeswettbewerb gewonnen und waren so ins Bundesfinale eingezogen. Auch im SWR hatten die Schüler ihre Erfindung vorgestellt.

Milch für Ferkel automatisch Mischen und ausgeben

Die Maschine mit Eimern, Kabeln und einem Display sieht noch sehr robust aus. Sie produziert aber schon Babymilch für 12 bis 14 Ferkel. Und das innerhalb weniger Minuten, beliebig oft. Ferkel müssen in den ersten Lebenswochen mehrfach täglich mit einer Milchmischung aus Pulver und Wasser gefüttert werden. Wenn es auf einem Hof viele Ferkel gibt, ist das sehr aufwändig. Das richtige Mischverhältnis ist mit der Hand außerdem schwer zu treffen.

Entwicklung der Füttermaschine war aufwändig

Die Entwicklung war ganz schön herausfordernd. Mischungsverhältnis von Wasser und Milchpulver müssen aufs Gramm genau stimmen. Und auch die Temperatur, bei der gemischt wird, ist exakt festgelegt: 45 Grad Celsius. Ein Temperaturfühler in der Maschine erkennt, wenn der Wert erreicht ist. Dann wird ein Signal zu einem Mikrocontroller gesandt, damit der den Heizstab ausschaltet. Die fertige Flüssigkeit wird durch eine Pumpe in den Futtertrog transportiert.

Letzte Testläufe der Ferkel-Fütterungsmaschine von Max, Louis und Luca: Die drei Schüler der Anne-Frank-Realschule hatten sich mit ihrer Erfndung als Landessieger von "Jugend forscht" in Baden-Württemberg für das Bundesfinale in Hamburg qualifiziert. SWR Frank Wiesner

Landwirt begeistert von der Füttermaschine

Die Maschine zum Ferkel füttern begeistert nicht nur die Jury von "Jugend forscht", sondern auch den möglichen Anwender: Landwirt Johannes Frank, Vater von Max. Der hat auf seinem Bauernhof täglich mehrere hundert Ferkel zu füttern und ist stolz und begeistert von der Entwicklung seines Sohns. Wenn die Maschine irgendwann im Stall eingesetzt werden könnte, würde das auf jeden Fall helfen, so der Landwirt. Bis zu zwei Stunden Arbeit pro Tag könnte Johannes Frank dann womöglich einsparen. Es liegt also auch ein wirtschaftliches Potenzial in der Entwicklung.

Auch Gymnasiasten aus Ochsenhausen waren bei "Jugend forscht" erfolgreich

Auch zwei Schüler des Gymnasiums in Ochsenhausen (Kreis Biberach) waren in Hamburg erfolgreich. Niklas Ruf (17) und Jana Spiller (18) haben eine Hochwasser-Warn-App entwickelt mit einfachen Messstationen, montiert unter Brücken. Dafür gabs den 3. Preis im Gebiet Geo- und Raumwissenschaften – und als Sonderpreis die Teilnahme am "Stockholm Junior Water Prize", einem Wettbewerb in Schweden.