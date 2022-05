Der Armaturenhersteller Schuck in Steinheim (Kreis Heidenheim) will einen Teil des Unternehmens verkaufen. Wie die "Heidenheimer Zeitung" berichtet, sind am Montag die 300 Beschäftigten darüber informiert worden. Demnach wird für den Bereich der Großarmaturen für Pipelines ein Käufer gesucht. Der Krieg in der Ukraine habe die Schwierigkeiten in diesem Geschäftsbereich verschärft, heißt es weiter.