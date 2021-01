Der Schubart-Literaturpreis der Stadt Aalen geht in diesem Jahr an die österreichische Autorin Monika Helfer. Wie Oberbürgermeister Thilo Rentschler am Freitag bekannt gab, erhält Helfer den mit 20.000 Euro dotierten Preis für ihren Roman "Die Bagage". Der Preis soll am 24. Juli im neuen Kulturbahnhof in Aalen übergeben werden.