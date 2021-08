per Mail teilen

An einem Kreisverkehr bei Heidenheim-Oggenhausen ist am Morgen ein Lastwagen umgekippt. Wie es dazu kam, ist laut Polizei noch unklar. Der Kreisverkehr an der Ortsumgehung von Oggenhausen ist vermutlich bis zum Mittag für die Bergungsarbeiten gesperrt. Der Lkw hatte Schrott geladen, der sich auf die Fahrbahn verteilt hat.