Polizei rechtfertigt Platzverweis bei Corona-Demonstration

Das Polizeipräsidium Ulm hat den Platzverweis für den ehemaligen Stadtrat Peter Langer bei einer unangemeldeten Corona-Demonstration am Freitag gerechtfertigt. In einer Stellungnahme an den SWR heißt es, die Polizisten hätten die Maßnahme getroffen, um das Versammlungsrecht zu schützen. Jeder müsse sich an das Wertesystem des Grundgesetzes halten. Langer war bei einem so genannten Spaziergang mit einer Gruppe von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Streit geraten und erhielt deshalb von Polizeibeamten einen Platzverweis.

In der Diskussion um das Vorgehen von Polizei und Ordnungsamt der Stadt Ulm hat sich der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir unterdessen in einem offenen Brief an das Landes-Innenministerium gewandt. Besonderes Augenmerk des Briefes liegt auf dem Platzverweis für Peter Langer, ohne dass es Platzverweise für die Teilnehmer der nicht genehmigten Demonstration gab. Martin Rivoir fordert die Klärung des Vorfalls. Des Weiteren fragt der SPD-Landtagsabgeordnete nach, wie viele Ermittlungsverfahren und Verurteilungen es gegen Demonstranten in Ulm gab und warum nicht geahndet werde, dass die Teilnehmer Straßenbahnschienen und Straßen blockieren sowie bei Rot über die Ampel gehen.