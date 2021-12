20-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole in die Luft

Vier junge Männer sind am Sonntag nach Schüssen in einem Park in Dillingen vorübergehend festgenommen worden. Nach Auskunft eines Polizeisprechers hatte ein junger Mann am zweiten Weihnachtsfeiertag in einem Park in Dillingen mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Mehrere Streifenwagen waren daraufhin im Einsatz. Die Beamten stellten bei einem 20-Jährigen eine Schreckschusspistole und Munition sicher. Bei einem weiteren 18-Jährigen fanden sie zudem eine geringe Menge Marihuana. Insgesamt vier Beteiligte im Alter zwischen 15 bis 20 Jahren hatten beim Kellerabgang zum Hallenbad Marihuana konsumiert, so die Polizei. Die vier jungen Männer wurden vorläufig festgenommen.