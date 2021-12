Ein Sattelzugfahrer hat am Dienstagmittag am steilen Furtlespass bei Schwäbisch Gmünd den Sattelauflieger seiner Zugmaschine verloren. Nach Mitteilung der Polizei hatte sich der Sattelauflieger von der Zugmaschine gelöst. Glücklicherweise war gerade sonst niemand in der Nähe, der Auflieger landete in den Leitplanken. Zur Bergung musste der Furtlespass laut Polizei kurzzeitig komplett gesperrt werden.