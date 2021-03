per Mail teilen

Die Ignoranz mancher Fahrer scheint grenzenlos. Am Wochenende haben erneut Lkw verbotenerweise die Gänstorbrücke zwischen Neu-Ulm und Ulm überquert. Ein Auto demolierte die Schranke für die extra Busspur.

Erst am Donnerstag wurden die Schranken installiert. Keine 24 Stunden später war die erste Schranke auf der Busspur kaputt. Ein Pkw fuhr dagegen. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Am Montag tauschten Mitarbeiter der Stadt die beschädigte Schranke aus. Am Wochenende kursierte im Internet ein Foto von einem Lkw aus Bayern, der sich durch die Betonsperren zwängte.

Mitarbeiter der Stadt tauschen die beschädigte Schranke an der Ulmer Gänstorbrücke aus Thomas Heckmann

Fahrer ignorieren die Sperrung

Am Montagmorgen schlug die automatische Warnanlage an. Nach Angaben der Stadt Ulm zwängte sich in diesem Moment ein Lastwagen mit mindestens 15 Tonnen durch die Barrieren. Die Betonelemente begrenzen die Fahrbahn auf zweieinhalb Meter.

Stadt prüft weitere Verengung



Die Stadt prüft jetzt gemeinsam mit der Polizei und der Verkehrsbehörde, ob die Fahrbahn noch enger begrenzt werden kann. Über die marode Brücke dürfen nur noch Fahrzeuge bis maximal 3,5 Tonnen und einer Breite von 2,10 Metern fahren. Für öffentliche Busse und Rettungswagen gibt es eine separate Spur mit einer sich automatisch öffnenden Schranke. In die technische Absicherung der maroden Brücke wurden bislang 250.000 Euro investiert.