Die Gefahr durch Giftköder in Günzburg reißt nicht ab. Am Gründonnerstag hat ein Hundebesitzer wieder mit Gift präparierte Hackfleischbällchen gefunden – diesmal am Mittleren Stadtbach. Die Polizei sucht schon seit Ende Januar nach dem Unbekannten, der die Giftköder auslegt. Auch diesmal bittet die Polizei um Zeugenhinweise.