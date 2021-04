Im Mai dieses Jahres wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Die Ikone des deutschen Widerstands wird von verschiedensten Ulmer Einrichtungen geehrt - mit einem großen Veranstaltungsprogramm.

Der Stichtag ist der 9. Mai 1921. Auf den Tag genau 100 Jahre später findet in Ulm die zentrale Gedenkfeier für Sophie Scholl statt.

Was bedeutet Sophie Scholl für die Gegenwart? Dieser Frage geht die Stadt Ulm in zahlreichen Veranstaltungen nach. dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Collage: SWR

Hauptveranstaltung zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl: "Sag nicht, es ist fürs Vaterland"

Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) wird die Hauptveranstaltung zum Scholl-Gedenken eröffnen: eine Podiumsdiskussion mit einem Vortrag der Scholl-Biographin und Historikerin Barbara Beuys.

Beuys will in ihrem Vortrag aufzeigen, wie lang und widersprüchlich der Weg von Sophie Scholl war. In der anschließenden Diskussion geht es darum, dass Sophie Scholls Prinzipien auch im 21. Jahrhundert Leitlinien für eine Gesellschaft sind, in der Menschenrechte und Menschenwürde das Zusammenleben bestimmen.

Die Corona-Pandemie steckt den Rahmen der Veranstaltung: Sie findet zwar live im Theater Ulm statt, Publikum ist aber nicht zugelassen. Stattdessen wird sie am 9. Mai, ab 11 Uhr, im Internet übertragen. Neben Vortrag und Diskussion wird es auch eine szenische Lesung geben.

Scholl-Geburtstag: Lesungen - Konzerte - Diskussionen

In Ulm gibt es darüber hinaus zahlreiche weitere Programmpunkte: Einen Überblick über alle Lesungen, Konzerte, Diskussionen gibt es auf dieser Internetseite.

Veranstaltungen teils verschoben

Einige Veranstaltungen sind wegen der Pandemie bereits verschoben worden. Weil die Entscheidungen teils sehr kurzfristig gefasst werden, ist es wichtig, sich vor jeder Veranstaltung noch einmal zu vergewissern, ob sie stattfindet oder nicht.

So sollte am 24.4. im Ulmer Stadthaus ein literarischer Kammermusikabend stattfinden. Titel: "Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen". Die Veranstaltung ist auf den 9.10.2021 verlegt worden und findet dann in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg statt.

SWR Maja Nötzel

Am 3. Mai wird im EinsteinHaus, dem Hauptgebäude der Ulmer Volkshochschule, eine Wanderausstellung zu Sophie Scholl eröffnet. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der "Weiße Rose Stiftung München".

Am 8. Mai gibt es eine musikalische Lesung in der Ulmer Martin-Luther-Kirche - in jenem Ort also, in dem auch eine Schreibmaschine steht, die die Widerstandgruppe "Weiße Rose" verwendet hat.

Im Ulmer Münster findet zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl ein Festgottesdienst statt. SWR Verena Hussong

Einen Tag später, also genau zum 100. Geburtstag am 9. Mai, finden zwei Festgottesdienste zum Gedenken an Sophie Scholl statt. In der Martin-Luther-Kirche beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr, im Ulmer Münster gibt es einen Gedenkgottesdienst um 18 Uhr.

Ebenfalls am 9. Mai findet ein Stadtgang zum Thema "Sophie Scholl und ihr Leben in Ulm" statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Stadthaus. Dafür ist eine Anmeldung beim Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg bis zum 6. Mai erforderlich.

Das komplette Programm, darunter Lesungen, Theateraufführungen, Vorträge, zieht sich bis in den Sommer hinein.