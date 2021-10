Museum Ulm zeigt Lieblingsbilder von Kunstfreunden

per Mail teilen

Im Museum Ulm werden Bilder ausgestellt, die sonst in privaten Haushalten hängen. Übers Internet wurden Kunstfreunde aufgerufen, ihr Lieblingsbild im Museum vorbeizubringen.

Bunt und abwechslungsreich ist es im Ulmer Museum: Ein röhrender Hirsch im prunkvollen Goldrahmen, Schafe in Schwarz-Weiß - fotografiert in den Niederlanden und das Ulmer Münster, bei Nacht gemalt von einem zehnjährigen Jungen. Daneben ein großes Ölgemälde, das eine Wand für sich allein einnimmt. Kunstsammler Guido Adler hat es vorbeigebracht.

Auch das Werk des zehnjährigen Konstantin Wagner ist im Museum Ulm ausgestellt. Martina Wagner

Wieso Kunstsammler Kunst sammeln

Warum man Bilder sammelt? Da hat Adler schnell eine Antwort: "Das verändert die Atmosphäre in einem Raum. Das hat auch was mit Stimmung in dem Raum zu tun. Irgendwann wird es zur Leidenschaft." Irgendwann höre man gar nicht mehr auf, Bilder zu sammeln und dann ist sei die ganze Wohnung voll.

Diese Vielfalt von privaten Sammlungen soll die Ausstellung "Das schönste Bild bei mir zu Haus" zeigen. Es ist fast alles dabei: Gemälde, Skulpturen, Fotografieren. Mal von bekannten Künstlern wie Joseph Beuys, mal stammten sie aus dem familiären Umfeld. Manch ein Werk ist zum Stück der eigenen Familiengeschichte geworden.

Wie sich die Leihgabe für Kunstfreunde anfühlt

Alle Leihgaben hängen über und nebeneinander an den Wänden des Ulmer Museums. Alle bis auf diejenigen, deren Besitzer es nicht übers Herz brachten, sie persönlich im Museum abzugeben. Denn die eigenen Schätze abzugeben, ist für viele Kunstfreunde gar nicht so einfach. "Viele haben beschrieben, dass sie jetzt mit dieser Leerstelle umgehen müssen", erläutert Kuratorin Stefanie Dathe.

Für drei Monate muss Guido Adler auf sein Bild "Sleepers Two von Huang Min" verzichten. Es zeigt zwei schlafende chinesische Wanderarbeiter. Einer hat sich eine Zeitung untergelegt, die Gesichter gezeichnet von Maloche und Müdigkeit, ihr Gepäck haben sie in Plastiktüten verstaut. Adler war selbst einige Male in China.

Das Bild Huan Ming ist ein Werk aus der Sammlung des Kunstsammler Guido Adler. Guido Adler

Vor 50 Jahren gab es diese Ausstellung schon einmal. Kurt Fried, Kunde der nichtkommerziellen Kunstgalerie Studio F, rief dazu auf, das Lieblingsbild vorbeizubringen. Damals wie heute wurden alle Exponate gezeigt, aber es hat sich auch viel verändert.

"In der Ausstellung vor 50 Jahren gab es einen stärkeren Bezug zur Repräsentation. Wir können dort feststellen, dass die Einreichenden gerne auch die Kunstwerke gezeigt haben, auf die sie stolz sind", sagt Dathe. Heute zeigen die Teilnehmenden der Ausstellung auch die Geschichte, die sie mit ihren Kunstwerken verbinden.

Die Ausstellung gab es schon mal vor 50 Jahren - im Studio F. SWP Lippot

Die Ausstellung "Das schönste Bild bei mir zu Haus" ist bis zum 24. Oktober im Ulmer Museum zu sehen. Die Geschichte hinter den Bilder können Interessierte auf der nextmuseum.io nachlesen.