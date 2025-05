Zwei Unbekannte klettern in der Nacht zu Montag über einen Zaun und zerstören eine wertvolle Löwenfigur in der Ulmer Münsterbauhütte. Die Münsterbaumeisterin und Steinmetze sind fassungslos.

Fassungslos blickt die leitende Münsterbaumeisterin Heidi Vormann zurück auf den Einbruck in der Münsterbauhütte in der Nacht auf Montag. Vandalen zerstören dabei mutwillig eine historische Löwenfigur. Eine Überwachungskamera hat die Unbekannten gefilmt - die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Der Schock bei den Verantwortlichen der Münsterbauhütte sitzt noch tief.

“Wir sind fassungslos und verärgert. Vor allem fragen wir uns, was wir noch alles tun sollen, um so etwas Sinnloses zu verhindern”, sagt Münsterbaumeisterin Heidi Vormann. Denn seit einiger Zeit sei das Gelände videoüberwacht. So habe man auch sogenannte Roofer, die verbotenerweise das Münster erklimmen, im Blick.

Der sogenannte Löwenbrunnen auf dem Münsterplatz in Um - er ist traditionell mit Steinfiguren verziert. Das mittelalterliche Original der Löwenfigur befindet sich jedoch mit Säule in einem Museum. SWR Katja Stolle-Kranz

Warum die historische Löwenfigur so wertvoll ist

Rund 300 Kilo wiege die historische Tierfigur, die jetzt komplett zerbrochen auf dem Hof der Münsterbauhütte in Ulm liegt: "Der Stein ist in mehrere Teile zerbrochen, also die Figur in mehrere Teile komplett zerrissen. Nicht mehr reparabel", sagt Steinmetzmeister Aaron Weiser. "So, wie es der Originalzustand war, das kriegen wir auf jeden Fall jetzt aktuell nicht hin. Und wenn, dann müsste man wieder eine Kopie anfertigen, irgendwann. Ich denke, das wird schon eine Arbeitszeit von 600 bis 700 Stunden", zieht Aaron Weisser ein Resumee.

Besonders ärgerlich bei der Sache: "Lange Zeit stand die Löwenfigur ja ganz woanders. Wir hatten sie nur weiter vorne untergebracht, weil in der vergangenen Woche wegen des 100-jährigen Bestehens des Münsterbauvereins ein Festzelt aufgebaut wurde. Wir wollten, dass dem Löwen nichts passiert. Und dann: das Gegenteil", so Münsterbaumeisterin Heidi Vormann. Offenbar hatten die Unbekannten Täter genau das ausgenutzt.

Steinmetzmeister über zerstörte Figur: "Da steckt viel Lebenszeit drin"

Die Löwenfigur habe seit 1962 in der Obhut der Münsterbauhütte gestanden. Ein Jahr zuvor sei die Figur, die eine Säule eines Brunnens zierte, ausgetauscht worden. Es handelt sich bei der Altfigur schon um eine Kopie, aber "die können auch sehr schön ausgearbeitet sein”, so Vormann weiter. Dass sowas trotz Kameraüberwachung stattfinde, sei wirklich unfassbar.

Wenn man so etwas sieht, dass die Menschen dafür keinen Wert empfinden, dann ist das sehr traurig.

In der Münsterbauhütte wird zwar fleißig weitergearbeitet - doch die Stimmung ist spürbar gedrückt: "Ja, das ist schon schrecklich. Wenn man da so eine Kultur kaputtmacht und Werkstücke durch Vandalismus zerstört, weil da steckt schon von den Vorgängergenerationen viel Lebenszeit drin", erzählt Steinmetzmeister Aaron Weisser nachdenklich. Sein Team ist für den Austausch und die Versetzung von Werkstücken am Ulmer Münster zuständig. "Wenn man so etwas sieht, dass die Menschen dafür keinen Wert empfinden, dann ist das sehr traurig."

Trotz Hinweisschild haben sich Unbefugte über einen Zaun Zugang zum Hof der Ulmer Münsterbauhütte verschafft. In der Nacht zu Montag haben sie dort eine Löwenfigur zerstört. SWR Katja Stolle-Kranz

Ulmer Pfarrer: "Man fühlt sich ein Stück weit ohnmächtig"

Auch viele andere hat der Vorfall zutiefst berührt. So eine wahrlose Zerstörungswut mache neben Fassungslosigkeit auch ein Stück weit ohnmächtig, meint Pfarrer Peter Schaal-Ahlers. Er kümmert sich unter anderem um die Touristenseelsorge und Führungen im Ulmer Münster, leitet dort ein Team. Trotz aller Maßnahmen, die schon ergriffen wurden, würden sich Unbefugte leider immer neue Wege bahnen.

Nach Vandalismus: Videoaufnahmen werden ausgewertet

Laut bisheriger Ermittlungen könnte es sich um einen männlichen Täter und eine weibliche Täterin handeln. Beide sollen Schals getragen haben. Schließlich hatte die Überwachungskamera die beiden Personen in der Tatnacht gleich mehrfach erfasst. Allerdings müssten die Videoaufnahmen noch im Detail ausgewertet werden, so die Polizei.