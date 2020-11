Der Corona-Lockdown ab Montag trifft auch wieder die Kulturszene. Theater, Kinos und freie Künstler müssen einen Monat lang alle Veranstaltungen streichen. Das sorgt auch in der Region für Kritik.

"Das ist hart", sagt Tina Brüggemann, die stellvertretende Intendantin am Theater der Stadt Aalen. Sie äußert zwar auch Verständnis dafür, dass die Politik angesichts hoher Infektionszahlen handeln müsse. Dennoch sei die inzwischen zweite Zwangspause für Kultureinrichtungen nicht ganz nachvollziehbar. Das Theater der Stadt Aalen habe gerade erst ihre neue Spielstätte im Kulturbahnhof bezogen - mit bester Lüftungstechnik. Man habe ein gutes Hygienekonzept entwickelt. Alle Künstler, die auf der Bühne stünden, würden vor der Aufführung auf eine Coronainfektion getestet. Das Publikum sitze mit Abstand und Maske im Zuschauerraum. Alles werde regelmäßig desinfiziert. Dass dies nicht zähle, sei bitter.

Trotz eines strengen Hygienekonzepts muss das Theater in Aalen erneut einen Monat lang alle Aufführungen absagen. Pressestelle Ingrid Hertfelder

Probenbetrieb kann hoffentlich weiterlaufen

Nur neun Aufführungen "Romeo und Julia" hat das Theater nach der Premiere geschafft, vor jeweils nur 100 Zuschauern statt 200. Am kommenden Wochenende gibt es nochmal drei ausverkaufte Stücke auf der Bühne. Dann ist wieder Aufführungsverbot. Die Folgen für die 20 Festangestellten und auch etwa 20 freischaffenden Künstler, Musiker oder Bühnenbildner seien noch nicht abschätzbar, so Brüggemann. Sie hofft, dass zumindest die Proben weiterlaufen können, zum Beispiel für das Weihnachts- und Familienstück "Ox und Esel". Auch hinter den Kulissen gibt es an der neuen Spielstätte noch einiges zu tun. Entscheidend sei, dass das Publikum aus Angst vor der Ansteckung nicht langfristig wegbleibe.

Kinobetreiber verweist auf gutes Sicherheitskonzept

Roman Sailer, Junior-Chef des Dietrich-Kinos in Neu-Ulm und dreier weiterer Kinos in Ulm (Mephisto, Lichtburg, Obscura) hat den erneuten Lockdown bereits befürchtet. Es sei "frustrierend", dass die Kinos nun wieder schließen müssten, trotz strenger Hygiene- und Sicherheitskonzepte. Schon beim Buchen der Tickets werden automatisch Sitzplätze drumherum freigehalten. Das Lüftungssystem habe bereits vor Corona ständig für frische Luft in den Kinosälen gesorgt. So gab es schon beim ersten bekannten Fall eines corona-infizierten Besuchers, der im Februar im Dietrich-Kino war und für Schlagzeilen sorgte, keine weiteren Infizierten, meint Sailer.

Der Betreiber des Dietrich-Kinos in Neu-Ulm, Roman Sailer, sieht schwarz für die Branche. z-media, Ralf Zwiebler

Neuer Lockdown gefährdet die Kinobranche

Die wirtschaftliche Situation der Kinos werde durch den neuen Lockdown noch schwieriger. In diesem Jahr habe er nur zwei Monate, im Januar und Februar, normale Einnahmen verbucht, sagt Roman Sailer. Durch Auto-oder Open-Air-Kino konnte er fehlende Umsätze nicht ausgleichen. Er sieht schwarz, auch für die Zeit nach November. Keiner könne voraussagen, wie sich die Infiziertenzahlen entwickeln und ob im Januar nicht schon der nächste Lockdown droht.

Fensterputzen oder Singen auf Beerdigungen

Genauso pessimistisch schaut die 50-jährige Sängerin, Stimmbildnerin und Chorleiterin Katja Kaufmann aus Ulm in die Zukunft. Liederabende, Chorproben, Arbeit in den Schulen - all das ist für sie schon beim ersten Lockdown weggebrochen. Was zaghaft wieder neu begann, ist jetzt wieder gestrichen. Für Beerdigungen wird sie ab und zu als Sängerin gebucht. Ansonsten versucht sie sich mit anderen Jobs über Wasser zu halten, wie Fensterputzen. Den neuen Corona-Lockdown bezeichnet sie für sich persönlich als "Katastrophe".