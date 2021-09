Betrüger sind am Dienstag mit sogenannten Schockanrufen bei Menschen in Gundelfingen im Kreis Dillingen gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die unbekannten Täter in mindestens sieben Fällen am Telefon als Familienmitglieder der Angerufenen aus. Sie sagten, sie seien in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Sie bräuchten bis zu 85.000 Euro, um auf Kaution freizukommen. Keiner der Angerufenen ging auf die Forderung ein.