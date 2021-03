In Ulm und Heidenheim werden am Mittwoch städtische Corona-Schnelltestzentren eröffnet. Nach Mitteilung der Städte sollen dort kostenlose Tests angeboten werden. Der Termin muss online vereinbart werden. Drei Testzentren gibt es in Ulm, in der Fußgängerzone, auf dem Messegelände und beim Donaubad. Das Heidenheimer Testzentrum steht auf dem Parkplatz am Konzerthaus.