Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises bietet ab kommender Woche kostenlose Schnelltests für seine Beschäftigten an. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde, die diese Tests durchführen, wurden am Freitag vom DRK eingewiesen. Schnelltests sollen aber auch schon am Sonntag im Zusammenhang mit der Landtagswahl durchgeführt werden. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die am Sonntag am Landratsamt die Briefwahlergebnisse auszählen, können sich vor ihrem Einsatz testen lassen.