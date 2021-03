per Mail teilen

Ab sofort können in den vier Testzentren des Ostalbkreises Termine für kostenlose Corona-Schnelltests von Schülern und Eltern vereinbart werden. Nach Mitteilung des Landratsamtes starten die Tests am kommenden Samstag. Zunächst bis Ende März sind die Zentren in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd jeweils mittwochs und samstags geöffnet. Online-Termine können beim Ostalbkreis oder bei den Kreisverbänden von DRK und Malteser Hilfsdienst gebucht werden.