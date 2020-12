Ein Corona-Schnelltest könnte die Entscheidung erleichtern, ob man sich zu Weihnachten mit der Familie treffen kann. Das Deutsche Rote Kreuz bietet auch in der Region ab 23.12. solche Tests an. Eine Garantie sind sie aber nicht.

Es ist ein Angebot, das für mehr Sicherheit sorgen soll. Steffen Alt, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Schwäbisch Gmünd weist aber darauf hin, dass der Test eine Momentaufnahme und keine Garantie ist. Wer aber ein gutes Gefühl zu Weihnachten haben will, der sollte am 23. oder am 24. Dezember nach Schwäbisch Gmünd in die Weißensteiner Straße kommen. Dort werden auf dem DRK-Parkplatz Corona-Schnelltests gemacht.

Kostenlose Corona-Tests

Es wird wohl eine Art Drive-through werden. Reinfahren – Nasenabstrich machen – raus. Nur wer positiv ist, wird danach angerufen. Die Tests werden vom Land bereitgestellt und sind kostenlos. Vier oder fünf solche Testorte wird es im Ostalbkreis geben. In Schwäbisch Gmünd, Aalen, Bopfingen, Neresheim und eventuell in Ellwangen. Auch im Kreis Heidenheim sind Massen-Schnelltests geplant: In Heidenheim beim Brenzpark und in Giengen auf dem Schwageplatz.

Vor Weihnachten sollen Corona-Schnelltests angeboten werden (sujetbild) dpa Bildfunk Boris Roessler

Ehrenamtliche Helfer fehlen

Im Alb-Donau-Kreis wird in den nächsten zwei Tagen entschieden, ob es Corona-Schnelltests geben wird. Derzeit fehlen ehrenamtliche Helfer, heißt es. Man hoffe aber sehr, die vorweihnachtlichen Corona-Schnelltests organisieren zu können.

Das Angebot stößt bei manchen Ärzten allerdings auf Kritik. Für Caroline Grupp, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme am Ostalbklinikum Aalen, müsse klargestellt werden, ob die positiv Getesteten weitergeleitet werden können oder gleich in Isolation müssen.

Gesundheitsamt stockt Personal auf

Die Schwäbisch Gmünder Kreisärzteschaft befürchtet, positiv Getestete könnten die Notfalleinrichtungen stürmen, die an Weihnachten nur Feiertagsbesetzung haben. Laut DRK-Geschäftsführer Steffen Alt hat das Landratsamt aber Untersützung zugesagt und will an den Feiertagen sein Personal aufstocken.

Kurzfristige Corona-Tests sinnvoll

Der Schnelltest ist nur zu etwa 95 Prozent sicher. In fünf Prozent der Fälle zeigt er eine Corona-Infektion an, obwohl der Getestete negativ ist. Besser als umgekehrt, findet Notärztin Caroline Grupp und mahnt im Umgang mit dem Ergebnis zur Vorsicht. Wer einen Besuch am 26. Dezember plant, sollte sich besser erst am 24. testen lassen. Vorher anmelden muss man sich übrigens nicht.