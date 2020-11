Wer sich auf Corona testen lassen will, braucht Zeit. Hausarztpraxen und Gesundheitsämter und Teststationen sind überlastet. Eine Firma im bayerischen Höchstädt hat eine Lösung gefunden.

Seit Dienstag können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Grünbeck aus Höchstädt (Kreis Dillingen) vor Ort, im Unternehmen testen lassen. Ein Dienstleister aus Ulm führt die Schnelltests durch.

THier können sich die Beschäftigten testen lassen Bayerischer Rundfunk, Judith Zacher

Corona-Schnelltests im Container

Wer Symptome hat, geht zum Schnelltest in einen Container, direkt auf dem Betriebsgelände. Der ist an jedem Werktag zwischen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr dafür geöffnet.

Die Firma Grünbeck in Höchstädt stellt unter anderem Wasserenhärtungsanlagen her, in einer Fertigungslinie am Standort. Kaum einer der Mitarbeiter kann im Homeoffice bleiben. Denn die meisten der 660 Beschäftigten sind in der Produktion und müssen vor Ort und auch nebeneinander arbeiten.

Firma bietet Corona-Schnelltests bis März

Stäbchen rein, 15 Minuten warten – das Ergebnis ist da. Wenn der Test positiv ist, wird nochmal getestet, dann aber mit einem sogenannten PCR-Test, also wie beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt. Die Kosten übernimmt die Firma. Grünbeck wird sich die Aktion bis zu 150.000 Euro kosten lassen.

Stäbchen rein und 15 Minuten warten - dann liegt das Ergebnis für den Schnelltest vor Bayerischer Rundfunk, Judith Zacher

Bis März soll die Testmöglichkeit erstmal bestehen bleiben. Die Mitarbeiter sollen bestmöglich geschützt werden, so Geschäftsführer Günter Stoll. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben sicherstellen, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Firma so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.