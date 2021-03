Seit Montag soll sich jeder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Auch Selbsttests für zu Hause sollen verfügbar sein. Eigentlich. Doch die Realität sieht in Ulm anders aus.

Discounter Aldi und Lidl boten die ersten sogenannten Laien-Tests bereits am Samstag an, doch binnen weniger Stunden waren sie ausverkauft.Wer am Montag welche haben wollte, wurde bei Supermärkten und Drogerien enttäuscht. Die Selbsttest-Kits sollen im Laufe der Woche eintreffen.

Dieser Selbsttest wird bei Timo Ried in den Apotheken angeboten. SWR Sarah Umla

Bei Apotheken bietet sich oft ein ähnliches Bild. Nur vereinzelt sind die Selbsttest-Kits schon verfügbar - zum Beispiel bei Apotheker Timo Ried. Ried betreibt sieben Apotheken in Ulm. Seit Montagnachmittag hat jede zumindest 100 Selbsttests im Angebot. "Wir haben uns auf alle Wartelisten setzen lassen und hatten Erfolg", sagt er. Am Mittwoch sollen mehrere tausend Tests eintreffen. Zehn Euro pro Stück kosten sie. Die Nachfrage sei riesig, sagt Ried. Bereits am Montagmorgen seien erste Kunden wegen eines Selbsttest-Kits dagewesen.

Nicht alle Apotheken verkaufen schon Selbsttests

Apotheker Philipp Klemm von der Hirsch Apotheke hat hingegen noch keine Tests im Sortiment. Für die kostenlosen Schnelltests stehe er hingegen in den Startlöchern. Die Logistik stehe bereit, aber die Regeln würden fehlen. Klemm bietet bereits erste kostenlose Schnelltests an - zumindest für Lehrerinnen und Lehrer sowie Pflegekräfte. Bei den kostenlosen Massentests für alle Bürgerinnen und Bürger fehlten aber immer noch die Vorgaben, sagt er. Der Bund hatte angekündigt, die Kosten für Schnelltests pro Bürger und Woche zu übernehmen.

"Wir schwimmen zurzeit und warten auf konkrete Informationen." Apotheker Philipp Klemm

Es sei noch nicht klar, wie die Abrechnung laufen soll. Außerdem gebe es noch kein Kontrollsystem, wie das wöchentliche Testen überhaupt erfasst wird. "Wir schwimmen zurzeit und warten auf konkrete Informationen", sagt Klemm. Er hoffe, dass diese im Laufe der Woche übermittelt werden.

Schnelltestzentren in Ulm und Heidenheim

In Ulm und Heidenheim werden am Mittwoch städtische Corona-Testzentren eröffnet. Dort werden nach Mitteilung der Städte kostenlose Test angeboten. Wer in Ulm gemeldet ist oder einen Arbeitsplatz hat, kann sich einmal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen. Drei Testzentren gibt es in der Stadt. In der Fußgängerzone, auf dem Messegelände und beim Donaubad in Neu-Ulm.

Für alle Zentren muss online ein Termin vereinbart werden. Das gilt auch für das Testzentrum der Stadt Heidenheim, das auf dem Parkplatz am Konzerthaus steht. Im Ostalbkreis ist noch nicht geklärt, wo sich Menschen regelmäßig testen lassen können. Das Landratsamt ist derzeit noch in Gesprächen mit den größeren Städten des Kreises.

Warten auf Testverordnung der Bundesregierung

Das Sozialministerium verweist auf SWR-Nachfrage auf die angekündigte Testverordnung der Bundesregierung. Die zurzeit gelieferten, insgesamt vier Millionen Testkits seien nicht nur für die Testung der Bevölkerung vorgesehen, sondern auch für die Testung von Beschäftigten in Schulen und Kindertagesstätten.

Eine erste Übersicht, wo Tests in der Region angeboten werden, soll eine Karte auf der Webseite der Landesapothekerkammer bieten. Doch die Auswahl ist dünn und laut Sozialministerium auch gar nicht vollständig, denn eine Meldepflicht der Apotheken, ob sie Tests anbieten, bestehe nicht.

Menschen in Ulm von Konzept verwirrt

Dieser ungewisse Zustand verwirrt nicht nur die Apotheker, sondern auch die Bevölkerung. "Dass getestet werden soll, finde ich schon okay, aber die Frage stellt sich, wie sie sich das vorstellen, wo sie die Leute testen wollen", sagt eine Passantin in der Ulmer Fußgängerzone. Sie wüsste nicht, wo sie sich in Ulm testen lassen kann.

Ein Mann bezeichnet die Unklarheiten als "Schwarzerpeter hin- und herschieben". Niemand würde sich wirklich verantwortlich fühlen. Sich testen wolle er sich zurzeit erstmal nicht, er sitze ohnehin nur im Homeoffice.

Schnelltests als "Hoffnungsschimmer"

Eine Frau erzählt sie sehe in Schnelltests neben den Impfungen einen Hoffnungsschimmer. "Weil man sich dadurch Freiheit im Alltag erhofft, in Kombination mit besseren Öffnungsstrategien für Gastronomie und Einzelhandel."