Schnelles Internet an Schulen wird ausgebaut

Die Stadt Schwäbisch Gmünd baut das schnelle Internet für Schulen weiter aus. Das Projekt wurde am Mittwoch vorgestellt. In einem ersten Ausbauschritt sollen sieben Schulen in Gmünd ans schnelle Internet angeschlossen werden, unter anderem das Parler-Gymnasium, die Adalbert-Stifter-Realschule, die Waldorfschule und die Schiller-Schule. Bis Mai sollen die Glasfaserverbindungen liegen, danach sind die restlichen Schulen in den Gmünder Teilorten dran. Schnelles Netz sei heutzutage ebenso wichtig wie pädagogische Konzepte und gute Lehrkräfte, heißt es von Seiten der Stadt. 200.000 Euro lässt sie sich den ersten Bauabschnitt kosten, dazu bekommt sie Fördermittel von Bund und Land.