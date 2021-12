per Mail teilen

Der Ulmer Gemeinderat hat am Mittwoch grünes Licht für die Neubaupläne der Neu-Ulmer Wirtschaftskanzlei Schneider Geiwitz in Ulm gegeben. Der neue Firmensitz soll auf dem Gelände der ehemaligen Hochschule für Kommunikation und Gestaltung am Donauufer entstehen. Das Projekt ist umstritten: Eine Bürgerinitiative forderte eine öffentliche Nutzung des Geländes und sammelte Unterschriften gegen die Pläne. Eine Interessengemeinschaft machte sich für Räume für Kultur und Bildung stark.