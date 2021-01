per Mail teilen

In Ulm-Böfingen musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen einen verunglückten Schneepflug-Fahrer befreien. Der 49-Jährige war am Eichenhang beim Geh- und Radwege-Streuen mit dem Fahrzeug umgestürzt und eingeklemmt worden. Der Mann wurde leicht verletzt. Wegen des Unfalls war die B19 stadteinwärts zwei Stunden lang gesperrt.