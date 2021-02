Der Wintereinbruch im Norden und Osten Deutschlands beeinträchtigt auch am Montag den Bahnverkehr in Süddeutschland. Züge fahren ausschließlich zwischen Frankfurt und München, so eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Am Hauptbahnhof Ulm beispielsweise fallen ICE-Verbindungen in Richtung Düsseldorf, Hamburg und Berlin aufgrund vereister Bahn-Oberleitungen aus.