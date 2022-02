Schnee und Sturm legen Verkehr von der Ostalb bis Ulm lahm

Sturm und Schnee haben am Montagmorgen zu massiven Verkehrsbehinderungen und Staus geführt. Auf der B10 bei Dornstadt stürzte ein Lkw um. Auf der A8 sorgte der Schnee für Chaos.

Der starke Schneefall hat am Montagmorgen auf der A8 zwischen dem Aichelberg und der Anschlussstelle Ulm-West kilometerlange Staus verursacht. Die ersten Autos seien Sonntagnacht gegen 23 Uhr ins Rutschen gekommen und teilweise ineinander gefahren, berichtete Jürgen Rampf vom Polizeipräsidium Ulm dem SWR. Ab Mitternacht seien alle Fahrbahnen auf der A8 schneebedeckt gewesen.

"Ab 1 Uhr standen die ersten LKW in Gruibingen, ab 1:30 Uhr haben wir den Albaufstieg dann auch gesperrt."

Im Laufe der Nacht habe der Schneefall dann etwas nachgelassen, am Montagmorgen um 7 Uhr sei aber eine Vollsperrung Richtung München notwendig geworden, "erst ab 9 Uhr war der Albaufstieg wieder frei."

Nach massivem Schneefall hatte die Polizei die A8 am Albaufstieg bei Gruibingen (Kreis Göppingen) stundenlang gesperrt. 7Aktuell Bildversand, Bild Nr. 0101845, Foto: Alexander Hald

Die Autobahn habe immer wieder gesperrt werden müssen, weil die Räumfahrzeuge einfach nicht durchgekommen seien, so Petra Hentschel von der bundeseigenen Autobahn GmbH. Fünf Räumfahrzeuge seien die ganze Nacht über im Einsatz gewesen, aber das Sturmtief mit viel Schnee und Gewitter habe "zu einer besonderen Wetterlage" geführt.

"Durch querstehende LKW kamen wir zu einer Verkehrssituation, die zu einer Sperrung der A8 geführt hat."

Ausnahmesituationen an A8-Auf- und -Abstieg im Winter

Auf- und Abstieg der A8 sorgen so gut wie jeden Winter für Ausnahmesituationen. Petra Hentschel zufolge hängt das mit den Gegebenheiten vor Ort zusammen.

"Wir haben bis zur Albhochfläche fast 400 Höhenmeter, das ist ein enormer Anstieg, und der sorgt bei LKW immer wieder für Probleme."

Vor allem, wenn die Fahrzeuge keine ausreichende Winterbereifung hätten und die Fahrer noch versuchten, zu überholen.

Eisplatten machten schlecht geräumte linke Spur zur Rutschbahn

Selbst nach Aufhebung der Sperrung am Montagvormittag lief es auf der A8 noch nicht rund. Viele von LKW-Dächern gerutschte Eisplatten machten die ohnehin schlecht geräumte linke Spur zu gefährlichen Rutschbahnen, berichteten Autofahrer dem SWR. Die Situation auf der A8 entspannte sich daher nur langsam. Noch am frühen Montagnachmittag stockte der Verkehr zwischen Kirchheim/Teck und Merklingen in beiden Richtungen.

Auf der A7 bei Senden stürzte Baum auf die Fahrbahn

Betroffen vom winterlichen Chaos war nicht nur die A8: Auf der A7 bei Senden (Kreis Neu-Ulm) war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, drei Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, verletzt wurde aber laut Polizei niemand. Ebenfalls auf der A7 kam es zu einem Unfall zwischen Aalen/Oberkochen und Aalen-Westhausen, der Verkehr staute sich mehrere Kilometer weit zurück.

Auf der B10 bei Dornstadt stürzte ein LKW um. Thomas Heckmann

Auf der B10 zwischen Lonsee-Urspring und Dornstadt im Alb-Donau-Kreis sorgte ein umgekippter Lastwagen für Behinderungen. Bei Steinheim und Königsbronn im Kreis Heidenheim stießen Autos zusammen. Zwischen Schelklingen-Talsteußlingen und Allmendingen-Grötzingen krachte ein Baum auf die Fahrbahn.

#Verkehrsmeldung #Infotweet Der #Sturm kam mit Wind, Schnee und Eis. In unserem gesamten Präsidiumsbereich haben sich bereits zahlreiche Unfälle ereignet. Fahrt bitte besonders vorsichtig und plant mehr Zeit ein!

Polizeipräsidium Ulm: 40 Unfälle wegen Schnee und Glätte

Das Polizeipräsidium Ulm verzeichnete bis Montagmittag rund 40 Unfälle wegen Schnee und Glätte in seinem Zuständigkeitsbereich. Die Unfallserie hatte weiteren Angaben zufolge bereits am Sonntagabend begonnen. In den meisten Fällen seien nicht angepasste Geschwindigkeit und zu geringer Abstand die Ursachen. Bei den zwölf Unfällen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis wurden zwei Menschen verletzt. Auf der A7 bei Senden (Kreis Neu-Ulm) stürzte ein Baum auf die Fahrbahn, drei Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit der Baumspitze, verletzt wurde niemand. Auch bei Steinheim, Königsbronn und auf der Autobahn bei Giengen im Kreis Heidenheim stießen Fahrzeuge zusammen.

Die Waldhäuser Steige zwischen Aalen-Unterkochen und Aalen-Waldhausen ist bis auf weiteres wegen Schneebruchgefahr gesperrt. onw-images, Jason Tschepljakow

Waldhäuser Steige wegen Schneebruchgefahr gesperrt

Im Ostalbkreis und im Alb-Donau-Kreis blockierten außerdem mehrere umgestürzte Bäume den Verkehr. Die Waldhäuser Steige zwischen Aalen-Unterkochen/Läuterhäusle und Aalen-Waldhausen ist noch immer gesperrt, es besteht Gefahr durch Schneebruch. Laut Landratsamt Ostalb wird die Sperrung wahrscheinlich bis zum Mittwoch dauern.

Erste Sturmschäden schon am Sonntag

Bereits am Sonntagnachmittag waren durch den Sturm zahlreiche Bäume im Alb-Donau-Kreis umgestürzt. In der Ulmer Innenstadt warf der starke Wind unter anderem Bauzäune um.