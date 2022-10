Demolierte Autos in Aalen - Schnarchen führt Polizei auf die Spur

Ein 28-jähriger mutmaßlicher Drogenkonsument hat in Aalen mehrere Autos demoliert. Auf die Spur kam ihm die Polizei durch sein lautes Schnarchen.

Ein 28-Jähriger fuhr in Aalen unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn. Der erste Hinweis darauf kam von einem Autofahrer. Dieser hielt in Aalen einen Streifenwagen an, um von dem Schleuderkurs zu berichten. Der Zeuge gab an, dass er einem Frontalzusammenstoß nur deswegen entgangen war, weil er auf den Gehweg ausgewichen war. Trotzdem wurde sein Auto beschädigt.

Fahrer streift auch einen Polizeiwagen

Die Streife begegnete bald dem 28-jährigen Unfallverursacher. Dieser bremste kurz ab, streifte dennoch das Polizeiauto und fuhr wieder davon. Danach beschädigte er noch drei weitere Autos.

Das laute Schnarchen des jungen Mannes hat die Polizei auf die Spur geführt. Sie fanden den 28-Jährigen schlafend hinter einem Komposthaufen (Sujetbild). SWR

Letztlich fand die Polizei den 28-Jährigen schlafend hinter einem Komposthaufen. Sein lautes Schnarchen hatte die Beamten auf seine Spur geführt. Dem Mann wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Dabei beleidigte er die eingesetzten Kräfte. Insgesamt verursachte er einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, sich ebenfalls zu melden.