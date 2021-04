Eine richtig gute Schnapsidee hatten drei Männer aus den Kreisen Heidenheim und Alb-Donau: Sie sammeln Alkoholreste, um daraus Desinfektionsmittel herzustellen.

Das Autoradio spielt, die Sonne scheint und der Alkohol fließt in Strömen. Allerdings nicht in den Mund, sondern in ein großes, blaues Plastikfass in der Scheune neben der Lonetalbrennerei in Öllingen (Alb-Donau-Kreis). Dirk Dänekas und der Initiator der Schnapsidee, Alexander Müller, haben schon mehr als 1.000 Liter Hochprozentiges zusammen gebracht.

In der Lonetalbrennerei in Öllingen wird gesammelter Restalkohol verwertet SWR Timo Staudacher

Inhalt der Flaschen nicht immer eindeutig

Dabei ist nicht immer klar, was in den Flaschen drin ist. Sei denn, sie sind noch originalverpackt, wie ein 40-prozentiger Grappa-Reserva. Auch dessen fruchtig-riechender Inhalt wird ins Fass gekippt. Die Mischung in dem Sammelfass ist hellbraun und riecht süßlich und leicht würzig.

Dirk Dänekas (links) und Alexander Müller (rechts) nehmen eine Schnapsreste-Lieferung an: Alles kommt ins blaue Fass. SWR Timo Staudacher

Zollamt muss Alkoholbrennen genehmigen

Vor dem Brennen muss die Menge beim Hauptzollamt Ulm angemeldet und genehmigt werden. Dann wird die Schnapsmischung in die Brennanlage geschüttet und zu einem 90-prozentigen Alkohol destilliert. Je mehr Alkoholgehalt, desto besser, erklärt Dirk Dänekas aus Öllingen.

Dirk Dänekas vor seiner Brennanlage in Öllingen (Alb-Donau-Kreis) SWR Timo Staudacher

Not macht erfinderisch

Die Idee zur Schnaps-Sammelaktion war für Alexander Müller naheliegend. Als Caterer aus Giengen-Burgberg (Kreis Heidenheim) ist ihm in Zeiten von Corona das Geschäft mehr oder weniger weggebrochen. Und Not macht erfinderisch. "Wir wollten nicht immer schlechte Nachrichten hören und Trübsal blasen", so Müller. Da er in Öllingen auch einen Gin brennen lässt, lag es für ihn nahe, alten Schnaps aus dem Keller zu verwerten.

Apotheker Christian Gubitz (Heidenheim) macht aus dem Ethanol schließlich das Desinfektionsmittel SWR Tim Staudacher

Apotheker macht aus Alkohol Desinfektionsmittel

Dr. Christian Gubitz, ein Apotheker aus Heidenheim, ist der dritte Partner der Aktion. Er darf Desinfektionsmittel herstellen. Viel hinzumischen muss er nicht. Das Händedesinfektionsmittel besteht zu 90 Prozent aus dem angelieferten Ethanol, etwas Wasser, Wasserstoffperoxid und etwas Glycerol zum Fetten, damit die Hände durch den Alkohol nicht zu stark austrocknen.

Auslieferung beginnt demnächst

Die Auslieferung des aus Schnapsresten gefertigten Desinfektionsmittels soll in den nächsten Tagen beginnen. Unter anderem Pflegedienste bekommen das Mittel dann kostenlos.

Wer helfen möchte: Ausgedienten Schnaps kann man unter anderem in der Schloss-Apotheke in Heidenheim abgeben, bei der Lonetal-Brennerei in Öllingen oder bei der Cateringfirma Tafelmänner in Giengen-Burgberg.