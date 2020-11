per Mail teilen

Fußball-Zweitligist 1.FC Heidenheim spielt an diesem Samstag (13 Uhr) bei Holstein Kiel. Für FCH-Trainer Frank Schmidt ist die Aufgabe im hohen Norden nur mit Leidenschaft zu bewältigen. Wie Schmidt am Freitag auf der Pressekonferenz in der Voith-Arena weiter sagte, rechne er mit einem spielstarken Gegner.