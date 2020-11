Die im vorigen Jahr fusionierte Sparkasse Dillingen-Nördlingen schließt mehrere Filialen im Ries. Die ersten Filialen stellen bereits in der kommenden Woche den Betrieb ein, so die Sparkasse. Betroffen sind die Geschäftsstellen in Möttingen, Mönchsdeggingen, Amerdingen, Deiningen, Alerheim, Buttenwiesen sowie eine Filiale in Nördlingen. Als Grund nennt die Sparkasse, dass immer mehr Serviceleistungen über das Internet und Geldautomaten erledigt werden.