Die Bundespolizei hat am Mittwoch im Rahmen einer bundesweiten Aktion gegen ein Schleusernetzwerk auch eine Immobilie in Ulm durchsucht. Hier soll sich ein Mittäter einer fast 30-köpfigen Gruppe am Schleusen von Menschen und an Urkundenfälschung beteiligt haben. Unter anderem habe die Gruppe Menschen aus Albanien gegen Geld unerlaubt den Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Laut Bundespolizei und Staatsanwaltschaft in Hannover waren an der Aktion bundesweit mehr als 500 Beamte beteiligt, drei Menschen wurden festgenommen und 26 Objekte in fünf Bundesländern durchsucht. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 65 Jahre alter Kosovare aus Schneverdingen in der Lüneburger Heide - er gehört zu den Festgenommenen.